Гороскоп на 14 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 14 июня 2022 года



Козерог



Сегодня звезды предостерегают Козерогов от невнимательности и доверчивости. Под влиянием этого дня они могут стать жертвой случая, иллюзий или забавных недоразумений, начать рисовать себе в ложных красках прошлое или искаженно видеть перспективу. Возможны духовные заблуждения и обольщения, путаница в мелочах. В этот день лучше свернуть работу или выполнять необходимые задачи в облегченном режиме (Rambler/гороскопы).