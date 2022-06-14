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14 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный праздник


Какой праздник 14 июня

В России и мире 14 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой 14 июня праздник

- День работников миграционной службы
Профессиональный праздник работников паспортно-визовой службы, а также подразделений по делам миграции учрежден Указом Президента России в июне 2007 года. Федеральная миграционная служба России была создана в 1992 году.

Международный день блогера
Неофициальный праздник был учрежден в 2004 году. Первый раз его отметили 9 июня, однако на следующий год дату перенесли на 14 июня.

Всемирный день донора крови
Праздник учрежден Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2005 года. В этот день в 1868 году родился врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови.

Какой 14 июня церковный праздник

- Устинов день
День памяти Иустина Философа, Иустина Римского и других мучеников, которые пострадали вместе с ними. В Устинов день люди наблюдают за направлением ветра и солнцем, по которым судят об урожайности конопли, ржи и льна.

- Троицкая седмица (2 день праздника)
Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.









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