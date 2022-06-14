14 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 14 июня 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой 14 июня праздник
- День работников миграционной службы
Профессиональный праздник работников паспортно-визовой службы, а также подразделений по делам миграции учрежден Указом Президента России в июне 2007 года. Федеральная миграционная служба России была создана в 1992 году.
Международный день блогера
Неофициальный праздник был учрежден в 2004 году. Первый раз его отметили 9 июня, однако на следующий год дату перенесли на 14 июня.
Всемирный день донора крови
Праздник учрежден Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2005 года. В этот день в 1868 году родился врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови.
Какой 14 июня церковный праздник
- Устинов день
День памяти Иустина Философа, Иустина Римского и других мучеников, которые пострадали вместе с ними. В Устинов день люди наблюдают за направлением ветра и солнцем, по которым судят об урожайности конопли, ржи и льна.
- Троицкая седмица (2 день праздника)
Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.