Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 13 июня.



- Мамочка, скажи, у меня скоро день рождения?

- Да, моя радость, скоро. А почему ты об этом спрашиваешь?

- Просто хочу знать, не пора ли мне уже стать хорошей девочкой...



Два джентльмена разговаривают после званого обеда:

- Скажите, сэр, почему сегодня во время обеда вы постоянно

целовали руку той даме, что сидела от вас слева?

- Понимаете ли, сэр, мне забыли положить салфетку.



- Что это там так сильно гремит в стиральной машине?

- Да я носки стирать закинул.