Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 13 июня.
- Мамочка, скажи, у меня скоро день рождения?
- Да, моя радость, скоро. А почему ты об этом спрашиваешь?
- Просто хочу знать, не пора ли мне уже стать хорошей девочкой...
Два джентльмена разговаривают после званого обеда:
- Скажите, сэр, почему сегодня во время обеда вы постоянно
целовали руку той даме, что сидела от вас слева?
- Понимаете ли, сэр, мне забыли положить салфетку.
- Что это там так сильно гремит в стиральной машине?
- Да я носки стирать закинул.