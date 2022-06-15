Гороскоп на 15 июня 2022 года Телец

Гороскоп на 15 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 15 июня 2022 года



Телец



Сегодня к Тельцам возвращается природная практичность, их действиями начинает чаще руководить здравый смысл. Однако что-то может сбивать их с этих прочных позиций - например, слишком активное погружение в чужие дела или собственная авантюра. Возможно, их будут увлекать на сомнительную стезю партнеры. Это не лучший день для начинаний: слишком легко свернуть с надежного пути и добавить себе хлопот (Rambler/гороскопы).