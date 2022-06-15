Гороскоп на 15 июня 2022 года Близнецы

Гороскоп на 15 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 15 июня 2022 года



Близнецы



День призывает Близнецов к осмотрительности и сдержанности. В любом деле нужны превентивные стандартные меры подстраховки - особенно при вовлечении в коллективный проект или участии сразу в нескольких группах. Это не лучший момент для свободного общения и озвучивания своих мыслей. Не стоит открывать бизнес и делать добровольные материальные пожертвования. Внимания требуют долги, кредиты, налоги (Rambler/гороскопы).