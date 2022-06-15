Гороскоп на 15 июня 2022 года Козерог

Гороскоп на 15 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 15 июня 2022 года



Козерог



Сегодня Козерогам нужны разноплановые качества - например, скорость реакций и выдержка, умение отстаивать свои интересы и одновременно заботиться о близких. Им потребуются мастерство и осмотрительность, так как в этот день они раздражительны и уязвимы. Если взять неверный темп или переоценить свои силы, повышенное напряжение чревато нервным срывом, травмой или бурной ссорой в близком окружении (Rambler/гороскопы).