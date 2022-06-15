Какой праздник 15 июня. Какой церковный и народный праздник 15.06.2022

В России и мире 15 июня 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой 15 июня праздник, церковный и народный праздник
Всемирный день ветра
Праздник учрежден Всемирным советом по энергии и Европейской ассоциацией ветроэнергетики в 2007 году.
Интересный факт: самое ветреное место России – мыс Наварин на юге Чукотки, где порывы ветра достигают скорости 50-60 м/с.
День создания юннатского движения в России
15 июня 1918 года сотрудники станции юных любителей природы в Сокольниках провели первую организованную экскурсию. С 2002 года куратором юннатского движения в России является Федеральный детский эколого-биологический центр.
Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей
Всемирный день учрежден Генеральной Ассамблеей Организацией Объединённых Наций в 2011 году. Цель - уделять больше внимания конкретным проблемам, затрагивающим пожилых людей.
Вьюн Зеленый
В этот день поздравляют всех молодых семей, которые образовались в текущем году. Также в этот народный праздник хозяйки украшают дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекут каравай.
Троицкая седмица (3 день праздника)
Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.