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Гороскоп на 16 июня 2022 года Телец


Гороскоп на 16 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Точный гороскоп на сегодня 16 июня 2022 года

Телец

Сегодня любые проблемы для Тельцов смягчаются, они начинают чувствовать себя более комфортно и уверенно. Будет пройден этап суеты, помех или тайных соблазнов. Источником гармонии для большинства представителей знака станет любовь или дружба. Дополнительных позитивных эмоций им может добавить оригинальная неожиданная покупка, удачная эстетическая находка, улаженная моральная или правовая проблема (Rambler/гороскопы).









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