Гороскоп на 16 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 16 июня 2022 года



Лев



Сегодня звезды советуют Львам проявить дотошность и получше разобраться в деталях неприятной ситуации, иначе она будет напоминать о себе еще долгие месяцы. Полного комфорта ждать не стоит, но звезды все же обещают прогресс и отдельные приятные моменты, облегчающие выполнение задачи. Возможно, это будет компенсация за хлопоты, симпатия со стороны помощника или дружеское расположение начальства (Rambler/гороскопы).