Гороскоп на 16 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 16 июня 2022 года



Дева



Сегодня успех может потребовать от Дев уже знакомых жертв, но они, по большей части, принесут их спокойно. Этот день обещает им материальную или моральную компенсацию за потраченные ресурсы, будь то деньги, вещи, время или душевные силы. К тому же большинству Дев не придется жертвовать самым главным - своей любовью, убеждениями или творческими достижениями. Это день трудной, но все же гармонии (Rambler/гороскопы).