Гороскоп на 16 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 16 июня 2022 года



Весы



Весам стоит вплоть до ночи оставаться начеку: острота разногласий ушла, но суть взаимных претензий пока в силе. В доме или значимых отношениях может незримо реять тень нерешенных проблем. Многие Весы будут ощущать недостаток удобств в быту и покоя в душе, тот или иной физический дискомфорт. К счастью, его им что-то компенсирует - например, любовь, поддержка от друзей или доход от инвестиций (Rambler/гороскопы).