Гороскоп на 16 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 16 июня 2022 года



Козерог



Сегодня Козерогам важно видеть вокруг себя хорошее: любовь, дружбу, шанс на творчество, обновление или регенерацию. В противном случае они рискуют стать жертвами своего уныния или раздражения. Будучи вовлеченными в тот или иной базовый проект (например, домашний), многие Козероги будут фиксироваться на его сложностях, это помешает им расслабиться и получить радость от приятных сторон ситуации (Rambler/гороскопы).