Гороскоп на завтра 16 июня - все знаки зодиака

Гороскоп на завтра 16 июня 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на завтра 16 июня 2022 года



Овен



Эмоциональная атмосфера этих суток для Овнов не слишком комфортна. Вплоть до ночи может сохраняться напряженность в их отношениях с нужными людьми, родственниками или начальством. Многие Овны будут пожинать плоды своей же собственной несдержанности, нетерпения и преждевременных амбиций. Хорошие стороны дня - возможность заработать, выплатить долг, получить неожиданную выгоду или компенсацию.



Телец



Сегодня любые проблемы для Тельцов смягчаются, они начинают чувствовать себя более комфортно и уверенно. Будет пройден этап суеты, помех или тайных соблазнов. Источником гармонии для большинства представителей знака станет любовь или дружба. Дополнительных позитивных эмоций им может добавить оригинальная неожиданная покупка, удачная эстетическая находка, улаженная моральная или правовая проблема.



Близнецы



В этот день звезды советуют Близнецам придерживаться осмотрительной и разумной тактики в любом деле. Если что-то внушает тревогу, не стоит снимать подозрения, пока все окончательно не прояснится. Если все в порядке, важно не обманываться мнимой стабильностью и не приступать к новым делам: начать их сегодня - значит дать ход проекту не в добрый час и значительно ослабить его позитивный потенциал.



Рак



Сегодня Ракам стоит прислушаться к своему чутью, если им не внушает полного доверия обстановка или не нравится чье-то поведение: для настороженности все еще имеется причина и лучше не закрывать на нее глаза. В то же время не стоит сгущать краски: день смягчает любые проблемы, часто оригинальным и приятным способом. Нейтрализовать ссору поможет старая дружба, давняя симпатия или взаимная выгода.



Лев



Сегодня звезды советуют Львам проявить дотошность и получше разобраться в деталях неприятной ситуации, иначе она будет напоминать о себе еще долгие месяцы. Полного комфорта ждать не стоит, но звезды все же обещают прогресс и отдельные приятные моменты, облегчающие выполнение задачи. Возможно, это будет компенсация за хлопоты, симпатия со стороны помощника или дружеское расположение начальства.



Дева



Сегодня успех может потребовать от Дев уже знакомых жертв, но они, по большей части, принесут их спокойно. Этот день обещает им материальную или моральную компенсацию за потраченные ресурсы, будь то деньги, вещи, время или душевные силы. К тому же большинству Дев не придется жертвовать самым главным - своей любовью, убеждениями или творческими достижениями. Это день трудной, но все же гармонии.



Весы



Весам стоит вплоть до ночи оставаться начеку: острота разногласий ушла, но суть взаимных претензий пока в силе. В доме или значимых отношениях может незримо реять тень нерешенных проблем. Многие Весы будут ощущать недостаток удобств в быту и покоя в душе, тот или иной физический дискомфорт. К счастью, его им что-то компенсирует - например, любовь, поддержка от друзей или доход от инвестиций.



Скорпион



Сегодня Скорпионам помогает их природное чутье. Они интуитивно знают, как поддержать в нужных людях материальную заинтересованность или вновь вызвать у них симпатию. Именно это поможет им в эмоционально накаленной ситуации, чреватой разрывом отношений или их креном в негативную сторону. Так или иначе, они сумеют договориться с клиентами, коллегами, подчиненными, с пассией или партнером по браку.



Козерог



Сегодня Козерогам важно видеть вокруг себя хорошее: любовь, дружбу, шанс на творчество, обновление или регенерацию. В противном случае они рискуют стать жертвами своего уныния или раздражения. Будучи вовлеченными в тот или иной базовый проект (например, домашний), многие Козероги будут фиксироваться на его сложностях, это помешает им расслабиться и получить радость от приятных сторон ситуации.



Стрелец



Сегодня Стрельцам не помешает разобраться в своих старых запасах или архивах. Возможно, что-то пора выбросить, уничтожить, раздарить или отремонтировать. Нежелательно приобретать новые вещи, если есть шанс найти оригинальное применение старым. Не самый плохой момент для посещения (или организации) распродаж. С жизненно важными практическими мелочами могут помочь друзья, подчиненные или коллеги.



Водолей



Сегодня развитие событий мешает Водолеям быть оптимистами и общительными собеседниками. Вплоть до ночи их могут преследовать недомогания, подозрения или навязчивые воспоминания. Возможно, им придется чем-то пожертвовать. Но у них будет отдушина, благодаря которой они найдут в ситуации много хорошего. Это может быть обновленный домашний комфорт, семейный лад, дружба или прочная любовная симпатия.



Рыбы



Сегодня Рыбы способны со многим смириться благодаря своей психологической пластичности и способности понимать скрытую суть событий. К счастью, им не придется слишком часто включать эти качества. Этот день не только напоминает им о неприятностях, но и чем-то удачно компенсирует их. Возможно преображение старых вещей, неожиданное «возрождение из пепла» давней любви, дружбы или оригинального хобби (Источник - Rambler/гороскопы).



















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