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Какой праздник 16 июня. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 16 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой 16 июня праздник, церковный и народный праздник

День чекушки

Чекушка – стеклянная тара, которая вмещает в себя 250 мл жидкости. До революции 1917 года стеклотару объемом 250 мл называли «жуликом».

Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву

Церковь празднует перенесение святых мощей сына царя Иоанна Грозного из Углича в Москву, в Архангельский собор Кремля. Данное событие произошло в 1606 году.

Лукьян Ветряк

День памяти святого мученика Лукиана Бельгийского, епископа, священномученика. Народное название «Ветряк» праздник получил потому, что по направлению ветров в этот день судят о будущей погоде и урожайности. Благоприятным считается только южный ветер. Он сулит быстрый рост яровых культур. Северо-западный нагоняет сырость и виновен в частых болезнях. Восточный ветер плох тем, что разносит инфекцию. Северо-восточный приносит затяжные дожди, которые вредят в это время года ржаным колосьям.

Троицкая седмица (4-й день праздника)

Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.









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