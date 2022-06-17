Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Канады, 17-19 июня 2022

С 17 по 19 июня 2022 года в Монреале пройдет девятый этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Канады.



Расписание трансляций Гран-при Канады



17 июня 2022, пятница



21:00 Первая тренировка



18 июня 2022, суббота



00:00 Вторая тренировка

20:00 Третья тренировка

23:00 Квалификация



19 июня 2022, воскресенье



21:00 Гонка - 70 кругов по 4,3 км



Где смотреть в прямом эфире девятый этап гонок «Формулы-1»



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.