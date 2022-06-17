Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Канады, 17-19 июня 2022

С 17 по 19 июня 2022 года в Монреале пройдет девятый этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Канады.
Расписание трансляций Гран-при Канады
17 июня 2022, пятница
21:00 Первая тренировка
18 июня 2022, суббота
00:00 Вторая тренировка
20:00 Третья тренировка
23:00 Квалификация
19 июня 2022, воскресенье
21:00 Гонка - 70 кругов по 4,3 км
Где смотреть в прямом эфире девятый этап гонок «Формулы-1»
Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.