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Гороскоп на 17 июня 2022 года Лев


Гороскоп на 17 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 17 июня 2022 года

Лев

Сегодня звезды советуют Львам ориентироваться на мнение друзей, коллег или своей давней аудитории, а также на новости из проверенных источников, включая удаленные. Это не всегда будет избавлять их от сюрпризов, но поможет им заранее исключить сомнительные домыслы, застилающие горизонт их будущего туманом ложных надежд. Хорошо проводить совещания, уточнять программы путешествий и учебных занятий (Rambler/гороскопы).









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