Какой праздник 17 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 17 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 17 июня



- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30 января 1995 года и приурочен к принятию Конвенции по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.



Какой церковный праздник отмечают 17 июня



- Митрофан Навозник

День памяти Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Народное название «Навозник» праздник получил за то, что с этого дня люди начинают удобрять землю, которая отдыхает от посевов, навозом.



- Обретение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского

День обретения святых мощей в 1999 году Воронежского архиепископа Петра. Ныне они пребывают в соборе Соловецкого монастыря.



- Преподобного Мефодия, игумена Пешношского

День памяти святого Мефодия (жил в XIV веке), основателя и игумена Пешношского монастыря.



- Троицкая седмица (5-й день праздника)

Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.