Матч за Суперкубок России по футболу 2022, в котором примут участие чемпион страны питерский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Спартак» пройдет 9 июля.
Где пройдет Суперкубок России по футболу 2022
Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», вмещающей 62 тысячи зрителей. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Билеты на матч Суперкубка «Зенит» - «Спартак»
Информация о продажах билетов будет опубликована дополнительно.
Победители Суперкубка России по футболу по годам
2021 Зенит - Локомотив - 3:0
2020 Зенит - Локомотив - 2:1
2019 Зенит - Локомотив - 2:3
2018 Локомотив - ЦСКА - 0:1 д.в.
2017 Спартак - Локомотив - 2:1
2016 ЦСКА - Зенит - 0:1
2015 Зенит - Локомотив - 1:1 (4:2 по пен.)
2014 ЦСКА - Ростов - 3:1
2013 ЦСКА - Зенит - 3:0
2012 Зенит - Рубин - 0:2
2011 Зенит - ЦСКА - 1:0
2010 Рубин - ЦСКА - 1:0
2009 Рубин - ЦСКА - 1:2 д.в.
2008 Зенит - Локомотив - 2:1
2007 ЦСКА - Спартак - 4:2
2006 ЦСКА - Спартак - 3:2
2005 Локомотив - Терек - 1:0
2004 Спартак - ЦСКА - 1:3 д.в.
2003 Локомотив - ЦСКА - 1:1 (4:3 по пен.)