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Суперкубок России по футболу 2022. «Зенит» - «Спартак». 9 июля


Матч за Суперкубок России по футболу 2022, в котором примут участие чемпион страны питерский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Спартак» пройдет 9 июля.

Где пройдет Суперкубок России по футболу 2022

Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», вмещающей 62 тысячи зрителей. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 19:00 по московскому времени.

Победители Суперкубка России по футболу по годам

2021 Зенит - Локомотив - 3:0

2020 Зенит - Локомотив - 2:1

2019 Зенит - Локомотив - 2:3

2018 Локомотив - ЦСКА - 0:1 д.в.

2017 Спартак - Локомотив - 2:1

2016 ЦСКА - Зенит - 0:1

2015 Зенит - Локомотив - 1:1 (4:2 по пен.)

2014 ЦСКА - Ростов - 3:1

2013 ЦСКА - Зенит - 3:0

2012 Зенит - Рубин - 0:2

2011 Зенит - ЦСКА - 1:0

2010 Рубин - ЦСКА - 1:0

2009 Рубин - ЦСКА - 1:2 д.в.

2008 Зенит - Локомотив - 2:1

2007 ЦСКА - Спартак - 4:2

2006 ЦСКА - Спартак - 3:2

2005 Локомотив - Терек - 1:0

2004 Спартак - ЦСКА - 1:3 д.в.

2003 Локомотив - ЦСКА - 1:1 (4:3 по пен.)









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