Гороскоп на 18 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 18 июня 2022 года



Лев



Сегодня Львам не удастся стать лидерами или полностью взять ситуацию под свой контроль. Им предстоит подчиняться общепринятым правилам или оправдывать чужие ожидания. Многим Львам придется учитывать мнение своей аудитории или «коллег по цеху». Иногда они будут делать попытки вырваться за рамки стандартов - например, чтобы выделиться из толпы своими вкусами, доходом или выплеснуть свои чувства (Rambler/гороскопы).