Гороскоп на 18 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 18 июня 2022 года



Козерог



Сегодня звезды призывают Козерогов к разумной экономии. Если приходится тратить деньги, то лучше на самое необходимое или на те вещи, которые нельзя упускать из-за их уникальных особенностей. Стоит быть внимательнее к качеству и эстетике покупок: высока вероятность сюрприза. Недостаток денег, нужных материалов или ингредиентов в этот день может подтолкнуть к кулинарному или другому творчеству (Rambler/гороскопы).