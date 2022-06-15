Какой праздник 18 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 18 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 18 июня



- День устойчивой гастрономии

Учрежден 21 декабря 2016 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Решение было продиктовано тем, что гастрономия – важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира.



- День рождения детской коляски

В этот день в 1889 году американец Уильям Ричардсон получил патент на повозку для детей.



- День службы военных сообщений ВС РФ

Отмечается официально с 2017 года, когда вышел соответствующий указ президента России.



Какой церковный праздник отмечают 18 июня



- Дорофеев день

День памяти священномученика Дорофея, епископа города Тира Финикийского. Пострадал за веру во время открытого гонения христиан императором Юлианом Отступником в 362 году. С Дорофеева дня ночи становятся самыми короткими в году. За это в народе их прозвали воробьиными, такими же маленькими и быстрыми, как эта птичка.



- Троицкая седмица (6-й день праздника)



Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.