Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 18 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 18 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 18 июня

- День устойчивой гастрономии
Учрежден 21 декабря 2016 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Решение было продиктовано тем, что гастрономия – важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира.

- День рождения детской коляски
В этот день в 1889 году американец Уильям Ричардсон получил патент на повозку для детей.

- День службы военных сообщений ВС РФ
Отмечается официально с 2017 года, когда вышел соответствующий указ президента России.

Какой церковный праздник отмечают 18 июня

- Дорофеев день
День памяти священномученика Дорофея, епископа города Тира Финикийского. Пострадал за веру во время открытого гонения христиан императором Юлианом Отступником в 362 году. С Дорофеева дня ночи становятся самыми короткими в году. За это в народе их прозвали воробьиными, такими же маленькими и быстрыми, как эта птичка.

- Троицкая седмица (6-й день праздника)

Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.









  • Какой праздник 17 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 15 июня. Какой церковный и народный праздник 15.06.2022
  • 14 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 12 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздн ...
  • Какой праздник 4 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    •




    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 21 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание финала Кубка Стэнли «Колорадо» - «Тампа-Бэй»

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Канады

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Какой праздник 18 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области
    Погода в Москве на 18 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 17 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ДНР и ЛНР
    Гороскоп Рыбы на 18 июня 2022 года
    Гороскоп Водолей на 18 июня 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 18 июня 2022 года
    Гороскоп Козерог на 18 июня 2022 года
    Гороскоп Скорпион на 18 июня 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru