Какой праздник 18 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 18 июня 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 18 июня
- День устойчивой гастрономии
Учрежден 21 декабря 2016 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Решение было продиктовано тем, что гастрономия – важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира.
- День рождения детской коляски
В этот день в 1889 году американец Уильям Ричардсон получил патент на повозку для детей.
- День службы военных сообщений ВС РФ
Отмечается официально с 2017 года, когда вышел соответствующий указ президента России.
Какой церковный праздник отмечают 18 июня
- Дорофеев день
День памяти священномученика Дорофея, епископа города Тира Финикийского. Пострадал за веру во время открытого гонения христиан императором Юлианом Отступником в 362 году. С Дорофеева дня ночи становятся самыми короткими в году. За это в народе их прозвали воробьиными, такими же маленькими и быстрыми, как эта птичка.
- Троицкая седмица (6-й день праздника)
Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.