Гороскоп на 19 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 19 июня 2022 года



Телец



Сегодня Тельцам стоит учитывать поступающую извне информацию, но сверять ее со своими ощущениями. Это тот день, когда собственное чутье чаще оказывается право, а внешние источники то и дело поставляют ложные сведения. Тельцам, не доверяющим своей интуиции, звезды советуют советоваться с друзьями - особенно когда речь заходит о будущем, деньгах, тонких психологических или эстетических моментах (Rambler/гороскопы).