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Гороскоп на 19 июня 2022 года Лев


Гороскоп на 19 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 19 июня 2022 года

Лев

В этот день звезды советуют Львам учитывать искажения информационного поля, вызванные эмоциями, воспоминаниями или фантазиями о будущем. Новости этих суток не всегда подкреплены точными фактами и это дает простор воображению. Источником иллюзий могут быть речи друзей. Но повышенная чувствительность порой будет становиться хорошим подспорьем - например, при решении насущных материальных вопросов (Rambler/гороскопы).









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