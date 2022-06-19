Какой праздник 19 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 19 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 19 июня



- День медицинского работника

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.



- День отца

Неофициальный праздник отмечается в третье воскресенье июня.



- Всемирный день детского футбола

Праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН.



Какой церковный праздник отмечают 19 июня



- Петровское заговенье

Следуещее за Троицей воскресенье. Неделя всех святых. Народное название «Петровское заговенье» праздник получил за то, что отмечается накануне Петрова поста. В этот день люди не работают, провожают весну и встречают лето. Гулянья обычно заканчиваются поздним вечером, ночью или только с рассветом.



- Ларион Пропольник

День памяти преподобного Илариона Нового, Далматского, игумена. Народное название «Пропольник» праздник получил потому, что именно с него люди начинают очищать землю от сорной травы. Хороший день для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину.



- Троицкая седмица (7-й день праздника)

Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.