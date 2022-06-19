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Какой праздник 19 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 19 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 19 июня

- День медицинского работника
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

- День отца
Неофициальный праздник отмечается в третье воскресенье июня.

- Всемирный день детского футбола
Праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН.

Какой церковный праздник отмечают 19 июня

- Петровское заговенье
Следуещее за Троицей воскресенье. Неделя всех святых. Народное название «Петровское заговенье» праздник получил за то, что отмечается накануне Петрова поста. В этот день люди не работают, провожают весну и встречают лето. Гулянья обычно заканчиваются поздним вечером, ночью или только с рассветом.

- Ларион Пропольник
День памяти преподобного Илариона Нового, Далматского, игумена. Народное название «Пропольник» праздник получил потому, что именно с него люди начинают очищать землю от сорной травы. Хороший день для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину.

- Троицкая седмица (7-й день праздника)
Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.









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