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Гороскоп на 20 июня 2022 года Телец


Гороскоп на 20 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Точный гороскоп на сегодня 20 июня 2022 года

Телец

Работайте без задних ног. Сегодня вы обязательно впечатлите начальника, а это может повлиять на вашу должность и будущее в компании. Полезно рекламировать свои таланты – в этот день вы можете получить несколько интересных предложений. Но, прежде чем согласиться на них, продумайте все возможные сценарии развития. Возможно, игра не стоит свеч. Отношения тоже расцветают – вы с партнером задумываетесь о чем-то серьезном (Rambler/гороскопы).









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