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Гороскоп на 20 июня 2022 года Скорпион


Гороскоп на 20 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Точный гороскоп на сегодня 20 июня 2022 года

Скорпион

Сегодня придется бороться с ленью, и не факт, что из этой битвы победителем выйдите вы. Старайтесь раскачивать себя с помощью кофе, интересных разговоров и помните, ради чего все это. Спорить в этот день – очень плохая идея. Это приведет к разрыву отношений, и склеить их не получится. Деловые переговоры тоже в зоне риска. Общайтесь меньше, чтобы не создать себе проблем (Rambler/гороскопы).









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