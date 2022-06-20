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Какой праздник 20 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 20 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 20 июня

- Всемирный день беженцев
Начиная с 1969 года, 20 июня было отмечено в календаре как Международный день африканских беженцев. Всемирный день беженцев учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2000 года.

- День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ России 15 июля 1996 года. Событие учреждено в память о первом успешном применении минного оружия российским флотом в 1854 году.

- Всемирный день мотоциклиста
Отмечается ежегодно в третий понедельник июня. 22 июля 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». До 2008 года праздник проходил в третью среду июля, а сейчас отмечается ежегодно в третий понедельник июня.

Какой церковный праздник отмечают 20 июня

- Федот Урожайник
День памяти мученика Феодота Корчемника (Анкирского). В этот день люди молятся святому Феодоту о хорошем урожае.

- Петров пост (Апостольский), 1-й день праздника

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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