Гороскоп на 21 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 21 июня 2022 года



Телец



Сегодня Тельцы будут вновь втянуты в чужие дела или в собственные рискованные авантюры: и там, и там темп событий нарастает лавинообразно. Многим Тельцам придется принять как должное навязанный образ действий, который им не всегда удобен. Возможен интерес к делам за рубежом. По возможности, звезды советуют воздерживаться от начинаний, а также повременить с новыми покупками и денежными расходами (Rambler/гороскопы).