Гороскоп на 21 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 21 июня 2022 года



Козерог



Сегодня у Козерогов напряженный день. Он способен принести им одновременно физические, эмоциональные и моральные нагрузки. Ожидается рост хлопот по экспоненте в доме или бизнесе. Отношения с нужными людьми выйдут на новый драматичный уровень. Может наметиться спор с конкурентами, традициями или семейными авторитетами. Даже в общении с друзьями и близкими возрастает риск сведения личных счетов (Rambler/гороскопы).