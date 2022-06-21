Какой праздник 21 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 21 июня 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 21 июня
- День кинологических подразделений МВД России (День кинолога)
Праздник учрежден Приказом МВД РФ в июне 2004 года и приурочен к формированию первого в России питомника полицейских собак 21 июня 1909 года.
- Международный день йоги
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2014 года и приурочен к летнему солнцестоянию в Северном полушарии.
- Всемирный день гидрографии
Учрежден в 2006 году Международной гидрографической организацией, ведущей свою историю с июня 1921 года.
Какой церковный праздник отмечают 21 июня
- Федор Колодезник
День памяти великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. Приговорен к смертной казни за веру в Христа императором Ликинием в 319 году. Святой Феодор – заступник православного воинства. Народное название «Колодезник» связано с тем, что в этот день выбирается место для будущих колодцев. В этот день также принято удобрять поля навозом.
- Петров пост (Апостольский), 2-й день праздника
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.