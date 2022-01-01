Расписание и результаты матчей Кубка PARI Премьер 2022

С 21 июня по 7 июля 2022 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» (первые два матча) и в Москве на «ВЭБ Арене» пройдет межсезонный турнир «Кубок PARI Премьер». В турнире примут участие «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «ПАРИ НН» (Нижний Новгород).



Расписание матчей Кубка PARI Премьер 2022



21 июня, вторник



20:00 «Зенит» - «ПАРИ НН» - 1:1 (5:3 пен.)



25 июня, суббота



20:00 «Сочи» - «Зенит» - 1:1 (4:2 пен.)



29 июня, среда



20:00 ЦСКА - «Зенит»



1 июля, пятница



20:00 «ПАРИ НН» - «Сочи»



4 июля, понедельник



20:00 ЦСКА - «ПАРИ НН»



7 июля, четверг



20:00 «Сочи» - ЦСКА



Время начала матчей - московское.



Где смотреть матчи Кубка PARI Премьер 2022



Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».