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Расписание матчей Кубка PARI Премьер 2022


С 21 июня по 7 июля 2022 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» (первые два матча) и в Москве на «ВЭБ Арене» пройдет межсезонный турнир «Кубок PARI Премьер». В турнире примут участие «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «ПАРИ НН» (Нижний Новгород).

Расписание матчей Кубка PARI Премьер 2022

21 июня, вторник

20:00 «Зенит» - «ПАРИ НН»

25 июня, суббота

20:00 «Сочи» - «Зенит»

29 июня, среда

20:00 ЦСКА - «Зенит»

1 июля, пятница

20:00 «ПАРИ НН» - «Сочи»

4 июля, понедельник

20:00 ЦСКА - «ПАРИ НН»

7 июля, четверг

20:00 «Сочи» - ЦСКА

Время начала матчей - московское.

Где смотреть матчи Кубка PARI Премьер 2022

Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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