С 21 июня по 7 июля 2022 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» (первые два матча) и в Москве на «ВЭБ Арене» пройдет межсезонный турнир «Кубок PARI Премьер». В турнире примут участие «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «ПАРИ НН» (Нижний Новгород).
Расписание матчей Кубка PARI Премьер 2022
21 июня, вторник
20:00 «Зенит» - «ПАРИ НН»
25 июня, суббота
20:00 «Сочи» - «Зенит»
29 июня, среда
20:00 ЦСКА - «Зенит»
1 июля, пятница
20:00 «ПАРИ НН» - «Сочи»
4 июля, понедельник
20:00 ЦСКА - «ПАРИ НН»
7 июля, четверг
20:00 «Сочи» - ЦСКА
Время начала матчей - московское.
Где смотреть матчи Кубка PARI Премьер 2022
Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».