Гороскоп на 22 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 22 июня 2022 года



Телец



Сегодня Тельцам не удастся резко сменить свой курс или выйти из круговорота событий. Большинству Тельцов придется следовать вчерашней линии поведения, даже если она связана для них с неудобствами и вызывает у них сомнения. Иногда главные события будут разворачиваться у них за спиной. Им важно быть уверенными в своих партнерах и помощниках: чужая нечестность или небрежность станет фактором риска (Rambler/гороскопы).