Гороскоп на 22 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Точный гороскоп на сегодня 22 июня 2022 года



Рак



День вынуждает Раков быть целеустремленными, смелыми, ловкими, быстрыми на реакцию и легкими на подъем - особенно если они хотят подняться по карьерной лестнице или отстоять свои интересы. Призывая к отваге, звезды предостерегают от излишне вызывающей авантюрной тактики и советуют держать баланс: раздув ссору, можно не успеть ее погасить, а создав деловую интригу, можно стать ее первой жертвой (Rambler/гороскопы).