Гороскоп на 22 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 22 июня 2022 года



Весы



Для Весов это день продуктивного сотрудничества - иногда с взаимным обменом ролями и функциями, но чаще с очевидным лидерством партнеров. Спорные ситуации сведутся к минимуму, если придерживаться проверенного регламента - но стоит помнить, что чужая вспыльчивость даже на этом фоне в любой момент может спровоцировать бурю. Нужна удвоенная осторожность там, где имеются старинные взаимные претензии (Rambler/гороскопы).