Гороскоп на 22 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 22 июня 2022 года



Козерог



Сегодня звезды предостерегают Козерогов от увлеченности и импульсивности: эти качества востребованы моментом и хороши для выполнения задуманного дела, но могут создать проблемы им лично. Итогом может стать семейный разлад, бытовой аврал, деловой спор, существенный перерасход сил или даже травма. Поэтому старайтесь не поддаваться эмоциям, соблюдайте технику безопасности, а ещё желательно ставить себе четкие задачи и проявлять повышенную активность лишь на коротких дистанциях (Rambler/гороскопы).