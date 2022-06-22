Какой праздник 22 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 22 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 22 июня



- День памяти и скорби (День начала ВОВ)

Учрежден Указом Президента России от 8 июня 1996 года. Приурочен к дате начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.



Какой церковный праздник отмечают 22 июня



- Кириллов день

День памяти святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белоезерского, игумена. Кирилл Александрийский жил до 444 года и был активным борцом с ересью. Кирилл Белоезерский - архимандрит Симонова монастыря, основатель и игумен Кирилло-Белозерского Успенского монастыря. Обладал даром исцелений и прозорливости. Кириллов день – самый длинный в году. С него начинаются высадка поздней рассады и сенокос.



- Петров пост (Апостольский), 3-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.