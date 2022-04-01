Гороскоп на 23 июня 2022 года Овен

Гороскоп на 23 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 23 июня 2022 года



Овен



В первой половине этого дня Овны находятся в своей личной зоне риска - особенно если рождены в апреле. Многим Овнам будет трудно избавиться от вчерашнего настроя. Не исключено деструктивное поведение, ведущее к неудачам в делах, самовредительству, травме или ссоре. Вечером желательно подумать о восполнении потраченных сил и ресурсов, не стоит пропускать ужин и ложиться спать на пустой желудок (Rambler/гороскопы).