Гороскоп на 23 июня 2022 года Близнецы

Гороскоп на 23 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 23 июня 2022 года



Близнецы



Сегодня в жизни Близнецов намечается нечто приятное. В начале дня они могут не отдавать себе в этом отчета, будучи вовлечены в драматичные внешние события. К вечеру им будет полезно уединение или сокращение контактов. Станет отчетливее потребность в любви, гармонии и комфорте. Может возрасти тяга к лакомствам, появиться новый интерес к покупкам или заботам о своей внешности (особенно у женщин) (Rambler/гороскопы).