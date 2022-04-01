Гороскоп на 23 июня 2022 года Лев

Гороскоп на 23 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 23 июня 2022 года



Лев



Первая половина дня ознаменована для Львов теми или иными приключениями. И хотя они могут рассчитывать в них на успех, он достанется им не слишком легко, возможны досадные побочные эффекты и переутомление. Из-за этого могут быть не замечены хорошие перемены, не исключены отдельные разочарования. Вечером на первом плане могут оказаться покупки или финансовые вопросы, в которых изменились акценты (Rambler/гороскопы).