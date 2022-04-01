Гороскоп на 23 июня 2022 года Весы

Гороскоп на 23 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 23 июня 2022 года



Весы



Сегодня дела Весов идут на лад. Ожидаются новые перспективы вдали от дома, в делах, связанных с учебой, общением, романтикой, путешествиями, литературным творчеством. Однако напряженный фон текущих событий может заслонить от их взгляда эти добрые перемены или вынудить отложить приятные планы. Наиболее критична первая половина дня: она может подпитывать разногласия, претензии или конкуренцию (Rambler/гороскопы).