Гороскоп на 23 июня 2022 года Козерог

Гороскоп на 23 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 23 июня 2022 года



Козерог



Козерогам лучше не брать на себя слишком много в первой половине этого дня. Действовать стоит лишь в крайнем случае - например, в ситуации аврала или критичной поломки. Будьте начеку, но помните, что риски могут быть преувеличены, а итоги суеты неприятны: к примеру, ссоры или беспорядок. Вечером желательно устроить отдых. Можно вспомнить о личной жизни, пообщаться с детьми, встретиться с друзьями (Rambler/гороскопы).