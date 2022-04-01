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Какой праздник 23 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 23 июня 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 23 июня

- Международный день балалайки
Праздник отмечается с 2008 года и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке 23 июня 1688 года.

- День государственной службы ООН
Профессиональный праздник работников муниципальных органов самоуправления и представителей центральных правительственных структур. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 марта 2003 года.

- Международный Олимпийский день
Учрежден Международным олимпийским комитетом в январе 1948 года и приурочен к основанию МОК 23 июня 1894 года.

- Международный день вдов
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 23 февраля 2011 года.

Какой церковный праздник отмечают 23 июня

- Знамения Тимофея
День памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского. Был приговорен к смерти за христианскую веру императором Юлианом Отступником. В День Тимофея люди проявляют пристальный интерес ко всем мелочам, стараясь найти в них пророческий смысл.

- Петров пост (Апостольский), 4-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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