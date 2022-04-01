Какой праздник 23 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 23 июня 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 23 июня



- Международный день балалайки

Праздник отмечается с 2008 года и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке 23 июня 1688 года.



- День государственной службы ООН

Профессиональный праздник работников муниципальных органов самоуправления и представителей центральных правительственных структур. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 марта 2003 года.



- Международный Олимпийский день

Учрежден Международным олимпийским комитетом в январе 1948 года и приурочен к основанию МОК 23 июня 1894 года.



- Международный день вдов

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 23 февраля 2011 года.



Какой церковный праздник отмечают 23 июня



- Знамения Тимофея

День памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского. Был приговорен к смерти за христианскую веру императором Юлианом Отступником. В День Тимофея люди проявляют пристальный интерес ко всем мелочам, стараясь найти в них пророческий смысл.



- Петров пост (Апостольский), 4-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.