Какой праздник 23 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 23 июня 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 23 июня
- Международный день балалайки
Праздник отмечается с 2008 года и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке 23 июня 1688 года.
- День государственной службы ООН
Профессиональный праздник работников муниципальных органов самоуправления и представителей центральных правительственных структур. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 марта 2003 года.
- Международный Олимпийский день
Учрежден Международным олимпийским комитетом в январе 1948 года и приурочен к основанию МОК 23 июня 1894 года.
- Международный день вдов
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 23 февраля 2011 года.
Какой церковный праздник отмечают 23 июня
- Знамения Тимофея
День памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского. Был приговорен к смерти за христианскую веру императором Юлианом Отступником. В День Тимофея люди проявляют пристальный интерес ко всем мелочам, стараясь найти в них пророческий смысл.
- Петров пост (Апостольский), 4-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.