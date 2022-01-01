11 июля - какой знак зодиака

Какой знак зодиака 11 июля. Четвертый знак зодиака - Рак. Олицетворяет собой мудрость любви.
Раки – люди чувствительные и мягкие. Это дает им хорошее понимание людей и тонкую душевную организацию. Раки имеют хорошо развитую интуицию.
Стихия - вода.
Планета - Луна.
Камень - изумруд, кальцит.
Талисман - сердце, клевер.
Цвет - синий, светло-голубой, серебренный.
Положительные качества - чувствительность, богатое воображение.
Недостатки - излишняя осторожность и подозрительность, стеснительность, готовность поддаться минутному порыву, сверхэмоциональность.
Любовь и отношения - Рак верит в вечную любовь. Ее поиски ведет с ранней юности и продолжает до конца жизни. Требователен к потенциальным избранникам. Идеализирует объект любви, приписывая ему несуществующие качества.
Секс - под незаурядной внешностью представителя этого знака скрывается жгучий темперамент. В постели ведет себя пассивно и безынициативно.
Семья - семья дает Раку чувство защищенности и комфорта. Склонен сравнивать вторую половинку с одним из родителей. Видит себя главным добытчиком семьи. Никогда не нарушит клятву верности, пока этого не сделает партнер.
Совместимость - идеальные партнеры – Рак, Дева, Телец, Скорпион, Рыбы. Низкая совместимость - Лев, Козерог, Водолей..
Карьера - работа для Рака – жизненно важное занятие. Для комфортной работы ему важна атмосфера в коллективе. Он часто пресекает конфликты и мирит враждующих. Рак-подчиненный – замечательный исполнитель, но истинное его призвание – руководить
Здоровье - больше всего подвержен нервным болезням и депрессиям из-за чрезмерной эмоциональности. Для него важно соблюдать режим труда и отдыха. Слабые места Рака – нервная система, почки, грудная клетка, кожа и желудочно-кишечный тракт.
Рак - женщина - более эмоциональна, ей сложнее контролировать свои эмоции. Для нее важно видеть любовь близких. Ставят на первое место семейное счастье, становятся отличными женами и матерями.
Рак - мужчина - готов много трудиться, умеет ставить перед собой цели и добиваться их с минимальными затратами энергии.