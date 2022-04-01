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23 июня - какой знак зодиака


Какой знак зодиака 23 июня. Четвертый знак зодиака - Рак. Олицетворяет собой мудрость любви.

Раки – люди чувствительные и мягкие. Это дает им хорошее понимание людей и тонкую душевную организацию. Раки имеют хорошо развитую интуицию.

Стихия - вода.

Планета - Луна.

Камень - изумруд, кальцит.

Талисман - сердце, клевер.

Цвет - синий, светло-голубой, серебренный.

Положительные качества - чувствительность, богатое воображение.

Недостатки - излишняя осторожность и подозрительность, стеснительность, готовность поддаться минутному порыву, сверхэмоциональность.

Любовь и отношения - Рак верит в вечную любовь. Ее поиски ведет с ранней юности и продолжает до конца жизни. Требователен к потенциальным избранникам. Идеализирует объект любви, приписывая ему несуществующие качества.

Секс - под незаурядной внешностью представителя этого знака скрывается жгучий темперамент. В постели ведет себя пассивно и безынициативно.

Семья - семья дает Раку чувство защищенности и комфорта. Склонен сравнивать вторую половинку с одним из родителей. Видит себя главным добытчиком семьи. Никогда не нарушит клятву верности, пока этого не сделает партнер.

Совместимость - идеальные партнеры – Рак, Дева, Телец, Скорпион, Рыбы. Низкая совместимость - Лев, Козерог, Водолей..

Карьера - работа для Рака – жизненно важное занятие. Для комфортной работы ему важна атмосфера в коллективе. Он часто пресекает конфликты и мирит враждующих. Рак-подчиненный – замечательный исполнитель, но истинное его призвание – руководить

Здоровье - больше всего подвержен нервным болезням и депрессиям из-за чрезмерной эмоциональности. Для него важно соблюдать режим труда и отдыха. Слабые места Рака – нервная система, почки, грудная клетка, кожа и желудочно-кишечный тракт.

Рак - женщина - более эмоциональна, ей сложнее контролировать свои эмоции. Для нее важно видеть любовь близких. Ставят на первое место семейное счастье, становятся отличными женами и матерями.

Рак - мужчина - готов много трудиться, умеет ставить перед собой цели и добиваться их с минимальными затратами энергии.









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