26 июня - какой знак зодиака

Какой знак зодиака 26 июня. Четвертый знак зодиака - Рак. Олицетворяет собой мудрость любви.



Раки – люди чувствительные и мягкие. Это дает им хорошее понимание людей и тонкую душевную организацию. Раки имеют хорошо развитую интуицию.



Стихия - вода.



Планета - Луна.



Камень - изумруд, кальцит.



Талисман - сердце, клевер.



Цвет - синий, светло-голубой, серебренный.



Положительные качества - чувствительность, богатое воображение.



Недостатки - излишняя осторожность и подозрительность, стеснительность, готовность поддаться минутному порыву, сверхэмоциональность.



Любовь и отношения - Рак верит в вечную любовь. Ее поиски ведет с ранней юности и продолжает до конца жизни. Требователен к потенциальным избранникам. Идеализирует объект любви, приписывая ему несуществующие качества.



Секс - под незаурядной внешностью представителя этого знака скрывается жгучий темперамент. В постели ведет себя пассивно и безынициативно.



Семья - семья дает Раку чувство защищенности и комфорта. Склонен сравнивать вторую половинку с одним из родителей. Видит себя главным добытчиком семьи. Никогда не нарушит клятву верности, пока этого не сделает партнер.



Совместимость - идеальные партнеры – Рак, Дева, Телец, Скорпион, Рыбы. Низкая совместимость - Лев, Козерог, Водолей..



Карьера - работа для Рака – жизненно важное занятие. Для комфортной работы ему важна атмосфера в коллективе. Он часто пресекает конфликты и мирит враждующих. Рак-подчиненный – замечательный исполнитель, но истинное его призвание – руководить



Здоровье - больше всего подвержен нервным болезням и депрессиям из-за чрезмерной эмоциональности. Для него важно соблюдать режим труда и отдыха. Слабые места Рака – нервная система, почки, грудная клетка, кожа и желудочно-кишечный тракт.



Рак - женщина - более эмоциональна, ей сложнее контролировать свои эмоции. Для нее важно видеть любовь близких. Ставят на первое место семейное счастье, становятся отличными женами и матерями.



Рак - мужчина - готов много трудиться, умеет ставить перед собой цели и добиваться их с минимальными затратами энергии.



















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