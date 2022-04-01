Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022


Удобный календарь огородника и садовода на шестой месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на июнь 2022 года.

Благоприятные дни для посева семян в июне 2022 года

Огурцы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Корнеплоды - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Томаты (помидоры) - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Перец, баклажаны - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Капуста - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Чеснок - 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25

Лук - 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Зелень разная - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2022 года

Плодовые деревья - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 9, 20, 24, 25

Виноград - 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

Крыжовник, смородина - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16,9, 20, 24, 25

Малина, ежевика - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 9, 20, 24, 25

Клубника, земляника - 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 9, 20, 24, 25

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в июне 2022 года

Однолетние цветы - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20

Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Луковичные и клубневые цветы - 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25

Благоприятные дни для черенкования в июне 2022 года

Виноград, крыжовник, смородина - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20









  • Какой праздник 21 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • 14 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный праздник
  • Сколько дней отдыхаем в июне. Выходные и праздники в 2022 году в России
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
  • Какие времена года в России. Времена года для детей в стихах
    •




    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание финала Кубка Стэнли «Колорадо» - «Тампа-Бэй»

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Как улучшить работу мозга?

    Когнитивные функции

    Когнитивные функции - это функции нашего мозга, которые нужны для восприятия информации. С помощью этих функций мы познаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.









    Курс евро ЦБ РФ на 23 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 22 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    Курс доллара ЦБ РФ на 23 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022
    22 июня - какой знак зодиака
    Какой праздник 23 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 22 июня 2022 года
    Погода в Москве на 23 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Погода в Москве на 22 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 23 июня 2022 года Рыбы
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru