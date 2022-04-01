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Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ


Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» сезона 2021/2022.

Обладатель приза определяется путем голосования всех 32 генеральных менеджеров клубов Национальной хоккейной лиги. Россиянина поставили 29 человек поставили на первое место и три - на второе (154 очка). На втором месте расположился голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрем (53 очка), на третьем - Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз» (32 очка).

В регулярном сезоне-2021/2022 Шестеркин провел 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.

Ранее обладателями «Везина Трофи» становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.

Российские обладатели «Везина Трофи»

2013 - Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
2017 - Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
2019 - Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2022 - Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Шестеркин попал в первую команду звезд НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В нее кроме россиянина также попали защитники Роман Йоси («Нэшвилл») и Кэйл Макар («Колорадо»), а также нападающие Остон Мэттьюс, Митч Марнер (оба - «Торонто») и Джонни Годро («Калгари»).









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