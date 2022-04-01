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Гороскоп на 24 июня 2022 года Весы


Гороскоп на 24 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.

Точный гороскоп на сегодня 24 июня 2022 года

Весы

Сегодня у Весов возможны волнения, связанные с финансовыми вопросами. Не исключено, что для их решения им придется обратиться к друзьям, в новые для себя инстанции или в популярную организацию. Может наметиться необычное решение проблемы, связанной с денежным вкладом, коллективным имуществом, дружеским займом, ипотекой, страховкой или наследством. Лучше избегать новых вложений или кредитов (Rambler/гороскопы).









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