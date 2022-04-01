Гороскоп на 24 июня 2022 года Весы

Гороскоп на 24 июня 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 24 июня 2022 года



Весы



Сегодня у Весов возможны волнения, связанные с финансовыми вопросами. Не исключено, что для их решения им придется обратиться к друзьям, в новые для себя инстанции или в популярную организацию. Может наметиться необычное решение проблемы, связанной с денежным вкладом, коллективным имуществом, дружеским займом, ипотекой, страховкой или наследством. Лучше избегать новых вложений или кредитов (Rambler/гороскопы).